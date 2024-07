Seleções de basquete apostam em astros da NBA para tentar acabar com reinado do 'Dream Team'

A seleção americana masculina de basquete decepcionou no Mundial de 2023, disputado em Manila, nas Filipinas, caindo nas semifinais para a Alemanha e depois na disputa do terceiro lugar diante do Canadá. Para não amargar decepção nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, montou uma nova edição do "Dream Team", com seus principais astros sendo comandados por Steve Kerr, na França. Defendendo o ouro olímpico das quatro últimas edições, os Estados Unidos veem os concorrentes apostando em estrelas da NBA para acabar com seu reinado. Uma comparação: o Dream Team de 1992 encarou nove atletas que atuavam em sua Liga, enquanto agora são 61 pela frente.