Nome de confiança do técnico Luis Zubeldía, apesar de não ser titular, o meio-campista Michel Araújo se tornou problema de última hora e pode desfalcar o São Paulo por ao menos um mês. O jogador teve uma lesão no joelho esquerdo detectada e nem viajou com a delegação para Curitiba, onde o time encara o Athletico-PR pelo Brasileirão.