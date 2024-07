Corinthians negocia patrocínio master com marca que estampa camisa do Palmeiras

O Corinthians negocia patrocínio master com a Esportes da Sorte, marca de casa de aposta que estampa a camisa do time feminino do Palmeiras. As conversas entre as partes ocorrem há algumas semanas. A expectativa é de que o valor seja na casa dos R$ 100 milhões anuais, com possibilidade de aumento, por um período de pelo menos três anos. A equipe alvinegra está com espaço vago na área mais nobre do uniforme desde o início de junho, quando a Vai de Bet optou pela rescisão unilateral após o escândalo do "laranja".