Corinthians deve oficializar novo patrocinador nesta quinta-feira após imbróglio

O Corinthians deve anunciar nesta quinta-feira a Esportes da Sorte como nova patrocinadora master. A oficialização da parceria deve ocorrer durante uma ação no intervalo da partida diante do Grêmio, na Neo Química Arena, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Segundo apurou o Estadão, as conversas para a casa de aposta estampar a parte mais nobre da camisa alvinegra até dezembro de 2026 está fechada desde o início desta semana, mas o clube ainda negocia uma melhora nos valores oferecidos.