Luis Zubeldía sabe que a necessidade de pontos para fugir do Z-4 do Brasileirão deve obrigar o Grêmio a não ficar somente na defesa no Morumbi, nesta quarta-feira (17). Com isso, o treinador argentino ensaiou uma transição rápida do São Paulo para atravessar o campo e chegar à frente, buscando surpreender os comandados de Renato Portaluppi.