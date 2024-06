Próximos na tabela de classificação do Brasileirão, Internacional e São Paulo irritaram seus torcedores nesta quinta-feira. Gaúchos e paulistas fizeram um jogo sonolento e empataram sem gols no Heriberto Hülse, em Criciúma, casa temporária do time colorado, que só deve voltar em julho ao Beira-Rio, devastado pelas enchentes em Porto Alegre.