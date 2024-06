Em um jogo dramático, com direito a gol anulado no final do segundo tempo, Portugal conseguiu confirmar o seu favoritismo no final da partida e venceu a República Checa, nesta terça-feira, de virada por 2 a 1, em sua estreia na Eurocopa. Francisco Conceição saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória. O roteiro da partida teve contornos dramáticos. O rival saiu à frente do placar e o empate só veio graças a um gol contra. Diogo Jota até balançou a rede para os lusitanos, mas o VAR invalidou o lance marcando impedimento. No final, já nos acréscimos, o tento salvador marcou o triunfo dos portugueses.