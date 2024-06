A Colômbia é a primeira seleção do grupo do Brasil garantida nas quartas de final da Copa América. Em uma grande apresentação no State Farm Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos, a seleção quebrou marca de 23 anos sem anotar mais de duas vezes na competição ao arrasar com a Costa Rica, anotando 3 a 0 em jogo no qual os gritos de "olé" deram as caras desde o primeiro tempo.