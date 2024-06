A Alemanha teve de suar bastante para empatar com a Suíça, por 1 a 1, neste domingo, em Frankfurt, e garantir o primeiro lugar (sete pontos) do Grupo A da Eurocopa. Os suíços (cinco pontos) ficaram em segundo na chave. A Hungria venceu a Escócia por 1 a 0, no duelo em que as duas seleção se despediram da competição.