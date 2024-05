A dor do passado vira aprendizado para buscar o objetivo no presente. É com essa linha de pensamento que o técnico Xabi Alonso pretende levar o Bayer Leverkusen à final da Liga Europa. Para isso, a equipe alemã precisa superar o trauma da queda para a Roma no ano passado, também na semifinal do torneio, a fim de se credenciar na decisão do torneio.