O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta segunda-feira (6) que fará uma doação de R$ 85 mil para ajudar a população do Rio Grande do Sul no enfrentamento das enchentes. O valor corresponde a metade das punições pecuniárias impostas e punições impostas ao Cuiabá e a John Textor, dono do Botafogo.