O São Paulo venceu o Vitória por 3 a 1 neste domingo, em jogo da quinta rodada do Brasileirão, no Barradão, e chegou ao quarto jogo de invencibilidade sob o comando de Luís Zubeldía. Com um a mais desde o início do jogo, já que Wagner Leonardo foi expulso aos seis minutos, o time tricolor encontrou dificuldades no gramado pesado, em razão da chuva, e não foi brilhante, mas contou com gols de Luciano e Ferraresi para vencer. Willian Oliveira anotou para a equipe baiana.