Com início arrasador, com dois gols de Thiago Borbas, em seis minutos, o Red Bull Bragantino derrubou os 100% do Racing-ARG, ao vencer por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além disso, o time paulista encaminhou a classificação no Grupo H.