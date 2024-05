O prazo de 20 dias dado pela CBF, sobre o adiamento dos jogos do Brasileiro das equipes gaúchas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, foi considerado insuficiente pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. De acordo com o dirigente, esse período não é suficiente para que Grêmio, Internacional e Juventude consigam se reorganizar e voltar a pensar em futebol.