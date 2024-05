Líder isolado do Grupo F da Libertadores com sete pontos, o Palmeiras realizou na manhã desta quarta-feira, o último treino antes de encarar o Liverpool, do Uruguai, no estádio Centenário. Após marcar seu retorno ao time no duelo com o Cuiabá, o volante Zé Rafael disse que o técnico Abel Ferreira aproveitou o tempo de trabalho para ajustar o time.