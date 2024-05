Lentidão e calor marcaram o primeiro tempo na Arena Pantanal, neste domingo, mas a superioridade técnica do Palmeiras e a entrada de Estêvão na etapa final garantiram a vitória por 2 a 0 dos palmeirenses sobre o Cuiabá, em jogo da quinta rodada do Brasileirão. Lázaro inaugurou o placar nos minutos finais antes do intervalo, e, mais tarde, Estêvão sofreu e converteu o pênalti do segundo gol.