Raphael Veiga se recuperou da má fase e foi decisivo, nesta quinta-feira, para deixar o Palmeiras próximo do mata-mata na Copa Libertadores. Depois de partidas ruins e de ser preservado contra o Cuiabá, o meio-campista fez sua melhor apresentação na temporada. Saíram de seus pés os dois gols que abriram o caminho para o massacre por 5 a 0 do time paulista sobre o Liverpool, do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Endrick, Rony e Gómez também foram às redes no fim da partida.