O Flamengo confirmou seu favoritismo e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, superou o Amazonas por 1 a 0 no Maracanã, no Rio, com gol de Pedro. Apesar do resultado, o desempenho não agradou os mais de 39 mil torcedores, que vaiaram o time após o apito final.