Os carros da Fórmula 1 só vão para a pista na sexta-feira em Miami. Mas a velocidade já vem dominando o autódromo americano nos últimos dias. E o responsável é um brasileiro: Eduardo Kobra. O artista plástico inaugura nesta quinta, no local, um grande mural em homenagem a Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos no dia 1º. E, inspirado pelo ídolo, Kobra também precisou recorrer à velocidade para dar conta do recado.