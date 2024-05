Por muito pouco o Brasil não viu dois de seus velocistas cravarem o índice olímpico na tão aguardada final dos 100m livre do Troféu Brasil, disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio, nesta quinta-feira. Depois de já cravar a marca nas eliminatórias, Guilherme Caribé confirmou a medalha de ouro repetindo a dose, com um tempo um pouco acima do feito pela manhã, ainda sim, sensacional, de 48s16. Marcelo Chierighini levou a prata com 0s07 acima do índice (fez 48s41, diante da necessidade de 48s34), enquanto Gabriel Santos levou o bronze com 48s83.