Autor do segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR, por 2 a 0, no Monumental de Nuñez, o lateral-direito Matheuzinho acabou sofrendo um entorse no tornozelo no lance. Exames de imagem confirmaram a lesão e o jogador pode ser desfalque na visita ao Flamengo, sábado, no Maracanã.