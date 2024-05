O juiz do Tribunal Nacional, Franciso de Jorge, confirmou, nesta quarta-feira, que Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), vai a julgamento pelos crimes de agressão sexual e coação pelo beijo não consentido que deu na jogadora de futebol Jenni Hermoso, após a final da Copa do Mundo de futebol feminino, realizado em Sydney, em agosto do ano passado.