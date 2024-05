Novamente o Palmeiras mostrou um futebol nada agradável aos olhos do público. No Allianz Parque, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o time alviverde flertou com o tropeço e se safou com gol de Estêvão no último minuto. A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo dá a vantagem do empate, em Ribeirão Preto, para ficar com a vaga nas oitavas de final.