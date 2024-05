Um dia após anunciar Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, o Cruzeiro divulgou Edu Dracena como o novo diretor técnico do time. O ex-zagueiro fez história no clube entre 2003 e 2006, foi destaque na campanha da Tríplice Coroa, e retornou ao time celeste para contribuir no departamento de futebol.