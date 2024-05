A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma campanha para levantar recursos para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A entidade informou que está doando R$ 1 milhão e pediu o engajamento de clubes, federações e jogadores na campanha. Em vídeo, jogadores da seleção e o técnico Dorival Júnior também solicitaram doações.