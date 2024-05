Mesmo jogando no Engenhão, no Rio, o Bahia derrubou a sequência de vitórias do Botafogo ao vencer por 2 a 1 na noite deste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. O time baiano saiu na frente com Everaldo, levou o empate com Jeffinho, mas garantiu a vitória com Rafael Ratão. O time carioca ainda teve dois gols anulados por impedimento.