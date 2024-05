O Athletico-PR deu mostras neste domingo que pode ser uma das surpresas na briga pelo título do Brasileirão. Mostrando força na Ligga Arena, onde ganhou seu oitavo jogo seguido na temporada - terceiro na elite sem levar gols -, fez 1 a 0 no Vasco para subir para 10 pontos, entre os melhores da competição. Os cariocas tiveram Hugo Moura expulso com somente 15 minutos e foram presa fácil. Caprichasse um pouco mais, os paranaenses sairiam até com goleada, pois foram quatro bolas na trave.