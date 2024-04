O técnico Luis Zubeldía e seu auxiliar, Maxi Cuberas, tiveram jornada dupla nesta terça-feira. No começo do dia, antes de comandarem a última atividade do São Paulo em solo nacional antes do jogo com o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores, eles estiveram no Consulado Argentino e na sede da Polícia Federal para agilizarem o visto de trabalho no Brasil e já estrearem no Equador.