Grande contratação do Barcelona no meio da temporada, o atacante Vitor Roque continua sem prestígio com o técnico Xavi Hernández. Nesta segunda-feira, no complemento da 33ª rodada, o brasileiro ficou o tempo todo no banco de reservas, de onde viu o experiente Lewandowski anotar três vezes e salvar o time catalão de tropeço diante do Valencia, que atuou o segundo tempo todo com um a menos e acabou superado por 4 a 2.