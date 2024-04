Vitor Roque deve aproveitar o final da temporada europeia para provar que merece ficar no Barcelona. Com o Campeonato Espanhol praticamente já decidido em favor do Real Madrid, o brasileiro espera ter mais chances para entrar em campo. O plano, segundo apontou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", é que o desempenho do jovem de 19 anos convença o clube catalão a não o emprestar.