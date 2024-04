As esperanças do Athletic Bilbao de se classificar para a próxima Liga dos Campeões sofreram um revés ao empatar com o Villarreal (1-1), neste domingo (14), pela 31ª rodada, numa tarde em que o time basco, que no último fim de semana se sagrou campeão da Copa do Rei, recebeu os aplausos dos torcedores e o 'corredor de honra' formado pelos jogadores da equipe adversária.