Thiago Monteiro teve uma atuação impecável neste sábado ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h37min de partida. O brasileiro avançou à terceira fase do Masters 1000 de Madri, feito conquistado pela primeira vez na sua carreira. Nunca antes havia ido tão longe em um torneio de nível 1000.