O sonho de voltar a ter Neymar vestindo a camisa do Santos em meio à grave crise financeira que o clube atravessa foi externado pelo presidente Marcelo Teixeira durante entrevista coletiva nesta quarta-feira. Em um ano em que, pela primeira vez na história, a agremiação disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o mandatário recorreu ao lado afetivo do atleta para aventar a possibilidade de um retorno.