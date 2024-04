Um dia após anunciar a demissão de Thiago Carpini, o São Paulo se aproximou de um acerto com o técnico argentino Luis Zubeldía. O argentino de 43 anos está sem clube desde a saída da LDU, do Equador, em dezembro do ano passado. O Estadão apurou que as conversas estão "fluindo bem" e existe a possibilidade de o profissional desembarcar no Brasil neste fim de semana. Há otimismo entre as partes por um acordo.