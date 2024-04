O Santos pretende fazer uma Série B sem sustos e não para de trazer peças para fortalecer o elenco. Depois de sofrer no estadual com a lesão de Giuliano e suspensão de Otero, o clube vai dando opções para a armação ao técnico Fábio Carille e oficializou mias uma chegada. Horas após apresentar Patrick, o clube oficializou o a vinda por empréstimo de Serginho, que estava no Maringá.