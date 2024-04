Na partida entre San Lorenzo e Palmeiras, na Argentina, uma torcedora do time da casa foi flagrada fazendo gestos racistas em direção aos brasileiros. O duelo, válido pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores, ocorreu na noite de quarta-feira (3) e terminou empatado em 1 a 1. Cerca de 24 horas depois do jogo, o San Lorenzo pediu desculpas públicas ao Palmeiras pelo fato envolvendo a torcedora.