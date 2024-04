Depois de receber o STU National no final de semana passado, Porto Alegre será sede, neste sábado (20) e domingo (21), do RS Skateboarding AM 2024, a etapa que abre o calendário competitivo estadual do ano. Conforme a organização, será uma das maiores do Brasil no âmbito amador, com a modalidade park e street no mesmo evento. Assim como o campeonato brasileiro, o palco da disputa será a pista da Orla do Guaíba.