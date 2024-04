O Palmeiras voltou aos treinos nesta quinta-feira após a derrota para o Internacional por 1 a 0, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O volante Gabriel Menino admitiu desatenção no revés, mas quer o time paulista pensando já no Flamengo, seu próximo adversário. Na visão do atleta, a partida tem que ser encarada como uma 'final de campeonato'.