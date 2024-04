O Botafogo venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Artur Jorge, no Engenhão, o português surpreendeu ao deixar Tiquinho Soares no banco de reservas. O atacante acabou entrando ainda na primeira etapa - substituindo Matheus Nascimento lesionado - e ajudou o Botafogo a vencer o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quinta-feira, no encerramento da segunda rodada.