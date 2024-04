A rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já não vive o auge nos últimos anos. Entretanto, a comparação entre as carreiras de ambos ainda é algo que pauta debates esportivos. Em entrevista durante o Prêmio Laureus, Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, foi categórico ao colocar o argentino acima do português e citou Ronaldo Fenômeno, o qual ele se referiu como "o gordo", como melhor que o xará que hoje está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.