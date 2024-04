A briga financeira na Justiça entre Corinthians e o paraguaio Matías Rojas ainda não teve um parecer da Fifa. Mas a entidade aceitou o pedido do jogador de liberá-lo do vínculo com o clube brasileiro e o autorizou a acertar com nova equipe. Como "agente livre", o meia foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como jogador do Inter Miami, no qual será companheiro de Messi e Suárez.