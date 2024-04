Luana Bertolucci revelou que começou o tratamento para Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pelas respostas imunológicas do corpo. O anúncio foi feito pela jogadora do Orlando Pride e da seleção brasileira nesta segunda-feira,pelo Instagram. A meia ex-Corinthians tem 30 anos e fará o tratamento no Orlando Health Cancer Institute, parceiro médico oficial do Orlando Pride. Segundo o clube, ela foi colocada na lista de lesões de final de temporada.