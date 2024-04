Com um gol de Milik, já no final da partida, a Juventus garantiu a sua participação na final da Copa da Itália mesmo sendo derrotada por 2 a 1, nesta terça-feira, pela Lazio, no estádio Olímpico de Roma, em jogo válido pela semifinal do torneio. Como a equipe de Turim ganhou o compromisso de ida por 2 a 0, o direito de disputar o título veio no placar agregado (3 a 2).