O atacante do Fluminense John Kennedy, afastado do grupo há uma semana, seguirá longe da equipe por tempo indeterminado. Junto a ele, haviam sido afastados os jogadores Alexsander, Kauã Elias e Arthur. Esses, porém, foram reintegrados ao time. A intenção do clube era que John Kennedy também fizesse parte deste retorno, mas o atleta seguirá afastado por novos atos de indisciplina.