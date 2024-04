Perto do fechamento da janela de transferências, o Guarani acertou duas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tratam-se do lateral-esquerdo Vinícius Kauê, do Athletico-PR, e do atacante Luccas Paraizo, da Portuguesa, ambos por empréstimo. Os anúncios oficiais devem ser realizados nos próximos dias.