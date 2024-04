O flamenguista não para de amargar notícia ruim. Nesta segunda-feira, um dia após perder para o rival Botafogo e desperdiçar a chance de se isolar na liderança do Brasileirão, o clube informou que Arrascaeta e Pulgar sofreram lesões no clássico e serão desfalques diante do Amazonas, quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil.