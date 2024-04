A pressão é cada vez maior sobre o trabalho de Eduardo Coudet no Internacional e o treinador resolveu rebater as vaias da torcida no Beira-Rio. Desde o primeiro minuto diante do Atlético-GO - jogo terminou 1 a 1 - que as cobranças eram pesadas, sobretudo no treinador. Em sua defesa, o comandante pediu um voto de confiança e ressaltou que com o atual clima, nem Pep Guardiola conquistaria títulos no clube.