O Barcelona recebe o Paris Saint-Germain na terça-feira (16) com a esperança de deixar para trás os fantasmas do passado rumo às semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Atlético de Madrid espera confirmar a vantagem sobre o Borussia Dortmund em um duelo difícil diante da torcida alemã no Signal Iduna Park, na Alemanha.