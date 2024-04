Herói do título da Copa Libertadores de 2020, o atacante Breno Lopes encerrou sua passagem pelo Palmeiras. No sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que entregou o acerto do jogador com seu novo clube, já aparece com a camisa do Fortaleza. O vínculo é por empréstimo até o final da temporada, quando encerra o contrato do atleta com a equipe alviverde.