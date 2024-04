Após começar com ótimo desempenho, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu e foi eliminada do torneio WTA 1000 de Madri nesta terça-feira (30) ao perder de virada para a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, com parciais de 4-6, 6-0 e 6-2.